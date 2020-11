Santa Casa de Votuporanga recebe R$250 mil de emenda do General Peternelli

Recurso foi utilizado para custear atendimentos com qualidade e humanização

Em um ano tão desafiador para a saúde, a Santa Casa de Votuporanga precisa, mais do que nunca, de grandes parcerias. O deputado federal General Peternelli foi um dos parlamentares que contribuiu com a assistência hospitalar, beneficiando pacientes de 53 cidades da região noroeste.

Ciente de toda a necessidade da Instituição, General Peternelli foi autor de uma emenda no valor de R$250 mil, garantindo qualidade e humanização nos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). O pedido foi apresentado pelo vereador Vilmar da Farmácia, durante audiência com o deputado em Brasília. General Peternelli é cidadão votuporanguense – honraria concedida pelo vereador Vilmar.

A demanda do Hospital está cada vez maior atualmente. Além do enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), a Santa Casa segue no tratamento de diversas doenças. Despesas com estrutura física, profissionais, medicamentos crescem na contramão de receitas, especialmente com a queda de produção de convênios e particulares.

A emenda parlamentar de custeio foi utilizada para a compra de materiais hospitalares. “A gestão se tornou cada vez mais desafiadora com a queda de atendimentos particulares e convênios, receitas que são utilizadas para reduzir o déficit do SUS. Esta verba veio para nos auxiliar no orçamento, salvando vidas”, disse o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Luiz Fernando também contou que pedido da Santa Casa foi reforçado junto ao deputado pelo empresário Wilson Martins, amigo do parlamentar. “O General Peternelli é sempre muito solícito com as demandas de nosso Hospital. Além disso, ele tem amigos e família em Votuporanga. Conhece muito bem a nossa cidade, pois sua esposa é votuporanguense, Maria Helena Pedroso Peternelli.

Ela sempre faz questão de nos receber no gabinete junto com o deputado. É um parlamentar que auxilia nossa Instituição e que faz a diferença em nossa assistência. Portanto, não podemos deixar de agradecer a emenda e todo apoio à nossa causa”, finalizou.