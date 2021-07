Acidente aconteceu no km 174 da rodovia Washington Luís; rodovia chegou a ser interditada.

Uma explosão de grandes proporções em um posto de combustível no km 174 da rodovia Washington Luís matou um homem de 42 anos e deixou outras 15 pessoas feridas nesta quarta-feira (30) à noite, em Rio Claro, no interior de São Paulo.Pedestres que circulavam pelo local gravaram vídeos das enormes labaredas e do momento da explosão do posto. O Corpo de Bombeiros informou que nove viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. A rodovia Washigton Luís chegou a ser interditada e, agora, os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo.

Moradores próximos também tiveram prejuízos com a explosão. Várias casas e carros foram atingidos por objetos e danificados.

Segundo a Prefeitura de Rio Claro, as vítimas foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive Hospital Santa Filomena que está dando apoio. O acidente está sendo investigado.