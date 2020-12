No local, foi realizado o serviço de terraplenagem da área, instalação de galerias de águas pluviais, a rede coletora de esgoto com Estação Elevatória, rede de água e ligações com as residências, guias, sarjetas, bocas de lobo e aplicação do rejeito asfáltico.

O investimento total da obra foi de R$ 647 mil de recursos próprios, sendo R$ 160 mil entre os serviços da Secretaria de Obras, R$ 228.672,9 para os serviços das redes de água e esgoto e R$ 258.915,59 para a execução da estação elevatória de esgoto.

O Superintendente da Autarquia, Waldecy Antônio Bortoloti, ressaltou que “Votuporanga é uma das poucas cidades do Brasil que tem o esgoto 100% coletado e tratado”.

Para o Prefeito João Dado “é um orgulho entregar mais uma obra importante no nosso Governo, que é o número 1 do Brasil em Governança Municipal”.