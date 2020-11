Com investimento de R$ 1.800.000,00, a obra teve início em julho do ano passado e foi concluída neste mês pelo empreendimento. Desta forma, o crescimento de Votuporanga será impulsionado para aquela região, além da linha férrea.

O responsável pela obra, o proprietário da Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações, Arthur José Passos Corrêa, afirmou que “a via de acesso sobre a linha férrea traz um novo marco para a cidade em relação a uma nova região a ser urbanizada e desenvolvida, não só com esse empreendimento, mas com outros futuros, sendo também um marco da gestão do Prefeito João Dado”.

A Gestora de Vendas da Emais Urbanismo, Ana Clara Mioranci, explicou que a obra valorizará a região. “A Emais Urbanismo é uma empresa conceituada e era um interesse antigo investir em Votuporanga, que é uma cidade com potencial de crescimento. Através do Parque Residencial Figueira conseguimos o pontilhão que valoriza a região”.

O Prefeito João Dado ressaltou que a obra contribuirá para o futuro de Votuporanga. “Temos a ferrovia que traz um obstáculo natural para o crescimento da cidade, mas esta obra de transposição, executada pela Emais, que atende às diretrizes do loteamento, faz com que Votuporanga cresça. Agora, cabe ao Poder Público a instalação de equipamentos públicos. Vale ressaltar que este Governo já está consolidando a obra da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta, da Vila Carvalho, e assim o esgoto do novo loteamento poderá ser destinado para este local. O importante é que a gente compreenda que estamos reunidos para um marco histórico para Votuporanga, porque através desta obra a cidade passará a crescer com mobilidade urbana para a região Sul oferecendo mais oportunidades, crescimento e qualidade de vida”.

Outros pontos de transposição da linha férrea

No primeiro semestre deste ano, o Prefeito João Dado recebeu a visita de representantes da Rumo Logística, companhia ferroviária e de logística brasileira, e foi informado de que um novo viaduto será instalado em Votuporanga transpondo a linha férrea na vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) e uma passagem subterrânea no prolongamento da Avenida República do Líbano.

Desde quando era Deputado Federal, João Dado já lutava pela causa, quando, junto com o então Prefeito Junior Marão, conseguiu que o DNIT efetuasse o projeto de engenharia da transposição da linha férrea em Votuporanga. Assim que iniciou seu Governo, o Prefeito João Dado intensificou esforços para viabilizar as obras e atender a essa antiga reivindicação.