Santa Casa de Votuporanga realiza Encontro de Famílias Grávidas na próxima segunda-feira

Enfermeiro obstétrico Rodrigo Ribeiro vai explicar sobre as mudanças no corpo da gestante, a partir das 19h30

A gestação é uma das fases mais bonitas e desafiadoras da vida de uma mulher. São inúmeras as mudanças no corpo da mamãe que são completamente necessárias para ter um parto bem-sucedido.

A gravidez é dividida em três etapas e cada uma é tão importante quanto a anterior. Mas também é possível observar as transformações semana após semana, conforme o bebê vai se desenvolvendo.

E é exatamente sobre as mudanças no corpo da gestante o tema do Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga na próxima segunda-feira (5/6), a partir das 19h30, no auditório do RH. O enfermeiro obstétrico do Hospital, Rodrigo Ribeiro, irá dar detalhes de cada etapa juntamente com os alunos do curso de Enfermagem da Unifev.

Rodrigo explicou que a gravidez é dividida em três períodos: primeiro, segundo e terceiro trimestres e cada um tem suas características. “Conhecer o seu corpo e saber como ele irá se comportar durante a gestação é fundamental para monitorar a gravidez e se manter saudável durante todo o processo. Por isso, escolhemos esse tema, que também é motivo de muitas dúvidas. Queremos tranquilizá-las quanto ao que é normal e auxiliá-las na comunicação com os profissionais de saúde, quando for necessário avisá-los por quais estágios o corpo está passando”, disse.

O enfermeiro ressaltou que é fundamental que, ao longo de toda a gestação, seja feito o acompanhamento pré-natal. “Dessa forma, o especialista poderá verificar se tudo transcorre normalmente com a gravidez, tanto para o bebê quanto para a mamãe”, complementou.

O Encontro de Famílias Grávidas é gratuito e não é necessária inscrição. A entrada é pela guarita – Rua Osvaldo Padovez.