Santa Casa de Votuporanga realiza cirurgia complexa em bebê prematuro

Procedimento é raro e envolveu equipes de Cirurgia Pediátrica, UTI Neonatal, fisioterapia e enfermagem em torno da recém-nascida de apenas 850 gramas.

Em meio a tantos dias de luta, notícias que nos enchem de esperança e aconchegam nossos corações são sempre bem-vindas. Na última semana, a Santa Casa de Votuporanga realizou uma cirurgia em uma bebê prematura, de apenas 28 semanas e 850 gramas.

O procedimento reparou uma malformação congênita que além de pouco comum, é complexa: atresia de esôfago associada à eventração diafragmática. Foram mais de duas horas de procedimento, que contou com o apoio das equipes de Cirurgia Pediátrica, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, além da colaboração do Centro Cirúrgico.

A atresia esofágica se caracteriza por uma malformação do esôfago. O esofâgo superior não se conecta ao esôfago inferior e estômago. A doença faz com que o bebê não consiga alimentar-se de modo natural. E a eventração diafragmática é um defeito do diafragma que afeta sua fixação e permite o deslocamento do diafragma enfraquecido e das vísceras em direção ao tórax. “Devido à complexidade da situação, fizemos a correção do músculo e derivação do estômago, com gastrostomia (fixação de uma sonda alimentar)”, explicou o médico cirurgião pediátrico, Dr. Alexandre Petreca.

O cirurgião ressaltou que a prematuridade e extremo baixo peso da bebê foram fatores de risco. “Nosso sentimento é de realização e de vitória. Em tempos de tanto sofrimento, trazer sopro de esperança”, complementou.

A paciente segue internada na Santa Casa. “Estamos confiantes na recuperação da recém-nascida, que ainda necessita de assistência intensiva”, disse a médica responsável pela UTI Neonatal do Hospital, Dra. Lara Galvani Greghi.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou a equipe. “Todos os dias lutamos pela vida. Cirurgias de sucesso, com fatores de risco importantes, só nos motivam ainda mais a seguir pela busca da excelência dos nossos atendimentos. Parabenizamos os envolvidos, profissionais que são apaixonados pelo que fazem e que se dedicam integralmente no cuidado dos nossos pequenos”, finalizou.