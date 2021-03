Santa Casa de Votuporanga realiza Assembleia da Irmandade nesta quinta-feira

Reunião será a partir das 18h30, no Espaço Unifev Saúde; membros também podem optar por participação online

Pensando no atual cenário de casos crescentes de Coronavírus e na segurança de todos, a Santa Casa de Votuporanga irá realizar sua assembleia geral ordinária nesta quinta-feira (4/3) de maneira híbrida (presencial e online).

A reunião será a partir das 18h30, no Espaço Unifev Saúde, e seguirá até as 19h30. A Instituição reforça o uso corretamente de máscara, higiene de mãos com álcool em gel e/ou água e sabão, e o distanciamento social.

O encontro irá discutir sobre Balanço Patrimonial; relatório de atividades da diretoria executiva; relatório anual técnica e orçamentária dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Jales, Votuporanga e Santa Fé do Sul, da Farmácia de Alto Custo, Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) e Hospital.

Os irmãos poderão participar virtualmente, por meio do link: www.santacasavotuporanga.com.br/irmandade