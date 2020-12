Pinheiral realiza mais um Natal do Bem em prol da Santa Casa

Ação consiste em doar R$1,00 de cada produto selecionado para a Instituição durante o mês de dezembro

A solidariedade foi um termo muito utilizado em 2020, mas para a empresa Pinheiral, não é de hoje que faz parte de seu propósito. Pelo terceiro ano consecutivo, eles realizam a campanha Natal do Bem, em prol da Santa Casa de Votuporanga, que atende uma população de aproximadamente 500 mil habitantes pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A ação funciona da seguinte forma: a cada unidade vendida dos itens do panfleto, R$1,00 será destinado ao Hospital. Válida de 01 a 31 de dezembro, em todas as lojas da Pinheiral (Home Center, Pozzobon, Valentim Gentil e Cosmorama).

São 27 itens que estão em promoção, pensando em beneficiar os pacientes da Instituição. Tintas, revestimentos, portas, torneiras, cadeiras plásticas, panelas, produtos para churrasco, psicina de plástico, caixa térmica e muito mais fazem parte desta lista do bem.

Em mais um ano de ação social, o diretor de marketing da Pinheiral, Marcos Vinícius, ressaltou a importância de colaborar novamente. “A Santa Casa de Votuporanga é uma Instituição com credibilidade, que assiste tão bem nossa região. A Pinheiral visa a responsabilidade social e o Hospital é uma entidade que abrange 53 municípios. Queremos contribuir ainda mais, sabendo que quem ganha são os pacientes”, contou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana agradece a parceria de sempre. “Somos agraciados com empresários amigos e solidários, como o Marcos Dutra, irmão do Hospital e que nos presenteia, mais uma vez, com esta ação da Pinheiral, que só vem a somar todo nosso esforço de 2020. Agradeço desde já pela iniciativa, que nos ajudará a manter nossos atendimentos, sempre com muita humanização e qualidade, priorizando que mais merece, nossos pacientes”, disse.