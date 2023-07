Santa Casa de Votuporanga promove SIPAT

Evento reúne todo Complexo e traz palestrantes para discutir temas variados



Nesta quinta-feira (27/7), é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E, para marcar a data, o Complexo Santa Casa de Votuporanga promove mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) no Espaço Unifev Saúde.



A programação teve início nesta segunda-feira (24/7) e segue até sexta-feira (28/7), em dois períodos. Participam das atividades os colaboradores do Hospital, SanSaúde, Farmácia de Alto Custo, Núcleo de Atenção à Saúde e Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga.

A abertura oficial foi realizada pelo provedor Amaro Rodero e pela médica da Medicina do Trabalho, Dra. Poliana Faria. “Além de prevenir acidentes de trabalho, queremos falar sobre doenças ocupacionais e não-ocupacionais.

O objetivo é levar qualidade de vida para nossos profissionais. Esperamos que vocês sejam multiplicadores destes temas tão relevantes”, disse Dra. Poliana.



Por sua vez, Amaro destacou o cuidado que a Santa Casa tem com suas equipes. “Falamos todos os dias sobre cuidar dos nossos pacientes. Sobre nossa missão, que insisto tanto em dizer, devida a preciosidade de sua essência: acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós. E quando falamos em SIPAT, falamos, no nosso cuidado com os nossos profissionais. Estamos aqui juntos nesta missão de salvar vidas e de valorizar quem tanto faz por nós”, enfatizou.



O primeiro palestrante foi o investigador de polícia, Jairo Bertelli. Ele falou sobre violência contra a mulher. “A sociedade deve proteger a mulher e a Santa Casa faz seu papel de transmitir conhecimento sobre o tema”, afirmou.



No cronograma, constam ainda discussões sobre segurança no trânsito, assédio moral, acidente biológico, segurança psicológica e equilíbrio emocional. A ação conta com a parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança; Centro de Referência de Atendimento a Mulher (CRAM) e Serviço de Atendimento Especializado (SAE).