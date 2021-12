TAFLEX lança o Viva Parque em Votuporanga

Com VGV de R$ 40 milhões, segundo residencial da marca na cidade registra 60% de vendas em apenas 40 dias

A TAFLEX, de São José do Rio Preto, nova marca da TARRAF para atender o segmento econômico, acaba de lançar mais um empreendimento em Votuporanga, o Viva Parque. Segundo residencial da marca na cidade, o Viva Parque já é um sucesso, com 60% de vendas em apenas 40 dias.

O novo empreendimento chega trazendo como conceito toda a importância de se conectar com a vida, aproveitando cada minuto, em um espaço que privilegia a segurança, o lazer e o conforto.

A entrega está prevista para 30 meses. A estimativa é de quase 600 empregos diretos e indiretos sendo gerados durante a construção.

Com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 40 milhões, o Viva Parque terá 17 pavimentos divididos em duas torres. Serão 272 unidades com até 58,14m² de área privativa.

Todos os apartamentos serão compostos por sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço, 2 dormitórios, banheiro e varanda, com valores de venda a partir de R$ 158.900,00.

Pet place, bicicletário, playground, salão de festas, quiosques com churrasqueiras, minicampo, fitness externo, área de descanso, praça de piquenique e piscina com deck molhado estão entre os mais de 10 itens de lazer.

“O Viva Parque é para quem deseja passar mais tempo com a família ou ao ar livre, conectado com a natureza e espaços onde possa praticar atividade física, fazer uma leitura, ou até mesmo ter um merecido tempo para se desconectar, em uma das melhores regiões da cidade”, explica o vice-presidente da TARRAF, Olavo Tarraf Filho.

O Viva Parque está inserido em uma das regiões que mais crescem em Votuporanga, próximo à Cidade Universitária, Unifev, Havan e ao local onde abrigará em breve um shopping center, além de estar a menos de dois minutos do Terminal Rodoviário, com fácil acesso ao Centro e à rodovia Euclides da Cunha.

Votuporanga é hoje uma das cidades mais importantes dentro do plano de desenvolvimento e expansão da TAFLEX. Na cidade, além do lançamento do Viva Parque, a TAFLEX já entregou um outro empreendimento de sucesso absoluto, o Tarraf Viva, próximo de onde será construído o Viva Parque.

Atualmente, são mais de dez empreendimentos lançados pela nova marca, em sete cidades do Noroeste Paulista, desde apartamentos até casas e terrenos.

Para saber mais acesse https://taflex.com.br/empreendimentos/viva-parque.