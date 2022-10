Santa Casa de Votuporanga participa de congressos

Diversos profissionais de várias áreas representaram a Instituição em eventos no final de semana

Participar de congressos na área em busca de novos conhecimentos e trocas de expertises. A Santa Casa de Votuporanga tem como visão manter-se como referência na prestação de serviços de saúde com foco em excelência na gestão, qualidade, segurança, sustentabilidade, ensino e pesquisa e acredita que estar em capacitações corrobora nesta missão.

No último final de semana, diversos profissionais de várias áreas representaram a Instituição votuporanguense. Emília Rodrigues de Faria e Ferreira (coordenadora de equipe multidisciplinar); Julia Proto Moretti (nutricionista clínica) e Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves (supervisora de Fisioterapia) do Hospital estiveram no “Congresso de fisioterapia: uma visão multidisciplinar da mobilização”.

A qualificação ocorreu no auditório da UNIP de Ribeirão Preto. Na palestra da nutricionista Jerusa Poloi, foi abordado o tema “O impacto do cuidado nutricional na funcionalidade”, associando à fisioterapia em pacientes hospitalizados, com ênfase na terapia intensiva, mostrando resultados principalmente na adesão ao tratamento e ao desfecho clínico.

Na área de Fisioterapia, foram discutidos diversos assuntos dentro da mobilização precoce com a presença de grandes nomes do Brasil. Dentre eles, o uso da realidade virtual dentro das Unidades de Terapia Intensiva como facilitador no processo de reabilitação. “A participação da equipe nesse congresso traz não só atualização, mas também um olhar de integração entres as especialidades no desenvolvimento da assistência humanizada e cuidado centrado no paciente”, frisou Emília.

Captação de órgãos

E também teve participação da Santa Casa no VII Encontro das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital de Base, no Centro de Convenções da Famerp.

Fernanda Bueno Medeiros (coordenadora da CIHDOTT) e Juliana Faria Elizei (enfermeira clínica) integraram o evento que detalhou a situação do sistema estadual de transplante, busca ativa nas unidades, doação e transplante de córneas, alocação de órgãos e logística de distribuição. “Foi de extrema importância a nossa participação, para aprimorar os conhecimentos, motivar e engajar a equipe, além de analisar a apresentação de indicadores da região juntamente com nossa OPO responsável pelo serviço”, destacou Fernanda.

Unidade de Diálise

Profissionais da Unidade de Diálise também marcaram presença no VIII Encontro Regional das Unidades de Diálise com o Centro de Transplante Renal de São José do Rio Preto, no Centro de Convenções da Famerp.

Cecília Bolzan (gerente de Enfermagem); Telma Maria Bispo Lourenço (enfermeira) e Camila Cavalin Medeiros (psicóloga) representaram a Santa Casa. Entre os temas, situação da lista de espera no interior paulista; avaliação pré-transplante com doador vivo; critérios e priorizações no Estado; vacinação para pacientes renais crônicos pré e pós-transplante e muito mais. “É muito importante esse encontro para fomentar troca de experiências entre as equipes, visando otimizar o encaminhamento dos pacientes que necessitam de um transplante”, disse Camila.

