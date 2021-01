Santa Casa de Votuporanga participa da campanha “Troco Solidário” da Havan

Clientes podem destinar qualquer valor para o Hospital, fazendo o bem e ainda concorrer a um smartphone

A Havan fez parceria com a Santa Casa de Votuporanga, oferecendo ainda mais motivos para suas compras. De janeiro até junho, os consumidores podem destinar valores para o Hospital, referência para 53 cidades da região e totalizando aproximadamente 500 mil habitantes.

A campanha é simples e rápida, mas que irá beneficiar milhares de pacientes da Instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Todo recurso é direcionado para a manutenção dos atendimentos da Santa Casa, com muita qualidade e humanização.

E como a solidariedade deve ser valorizada, o cliente que aderir à ação concorre a smartphone, que será sorteado no fim da iniciativa. Demais, né?

Como funciona

Ao pagar suas compras com dinheiro ou no débito, o cliente é convidado pelo operador de caixa da loja a doar parte de seu troco. As contribuições são contabilizadas no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação da campanha com o nome da Santa Casa.

Por que colaborar?

A Santa Casa possui 70 anos, de serviços para Votuporanga e região. Somente no ano passado, foram aproximadamente 1 milhão de atendimentos apenas em nosso Hospital, comprovando a qualidade e humanização de nossa assistência. Nossa missão é reforçada a cada dia com o objetivo de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós.

Diariamente, a Instituição oferece cerca de 1700 refeições para pacientes e acompanhantes e lava 1,3 toneladas de roupas.

A Santa Casa de Votuporanga oferece mais de 30 especialidades médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Geriatria, Hemoterapia, Infectologia, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neonatologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Radiologia Intervencionista, Reumatologia, Terapia Intensiva e Urologia.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Sentimos honrados de participar da campanha Troco Solidário. A Havan se tornou cartão postal de nossa cidade, reunindo as famílias de toda a região”, afirmou.

Ele convidou a todos a colaborar. “A ação possibilita investimentos na saúde. A fórmula Havan + Santa Casa + comunidade resulta em VIDAS SALVAS. Não temos dúvidas de que os consumidores vão atender o chamado, por amor ao nosso Hospital e pela credibilidade da empresa”, finalizou.