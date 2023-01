Santa Casa de Votuporanga investe em novo protocolo de limpeza

O Hospital comprou quatro carros de limpeza com ferramentas para execução de limpezas altas e equipamentos

A Santa Casa de Votuporanga investiu em um novo protocolo de limpeza, trazendo o que há de mais atualizado quanto à higienização hospitalar.

A Instituição adquiriu kits de ferramentas com carrinhos, que garantem praticidade, qualidade e segurança para colaboradores e pacientes.

O Hospital comprou quatro carros de limpeza compostos de ferramentas para execução de limpezas altas (teto e paredes) e baixas (pisos), retirada de resíduos sólidos, limpeza seca, úmida e desinfecção de todos os setores.

As equipes estão em treinamento. “O objetivo é capacitar nossos colaboradores quanto à utilização destes materiais, facilitando o dia a dia das equipes e tornando o processo ainda mais seguro para os pacientes. É um novo conceito para a Instituição, com o que há de mais atualizado de limpeza úmida”, afirmou Daiane Nazzi de Souza, enfermeira coordenadora de Facilities da Santa Casa.

Milena Basso Bolpato de Morais, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, ressaltou a importância do investimento. “Essa nova tecnologia diminui ainda mais o risco de transmissão cruzada, elevando a segurança do paciente e dos profissionais. Estamos com esse projeto piloto na ala F e também no Centro Cirúrgico, sendo que posteriormente iremos padronizar para todos os setores”, disse.

As ferramentas são ergonômicas, melhorando a postura dos profissionais. “Eu achei uma inovação. São equipamentos novos, uma maneira inédita para dar higiene para os pacientes”, falou a auxiliar de limpeza Simone Aparecida Menezes.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, destacou que a Instituição busca novas metodologias pautadas nos valores como comprometimento, multidisciplinaridade, segurança, qualidade, transparência, humanização, responsabilidade socioambiental, credibilidade, ética e inovação. “Mesmo sendo um hospital filantrópico, estamos em contato com empresas para trazer ferramentas a fim de aperfeiçoar ainda mais nossa assistência”, finalizou.