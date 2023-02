Santa Casa de Votuporanga inova com implante de valva aórtica

Instituição recebeu o médico renomado Dr. José Armando Mangione para o procedimento, realizado nesta quarta-feira (15/2)



A Santa Casa de Votuporanga fez história ao realizar seu primeiro implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI). Considerada uma evolução importantíssima na Cardiologia Intervencionista moderna, a opção terapêutica é um procedimento minimamente invasivo, que permite corrigir e tratar as consequências da obstrução causada por Estenose da válvula aórtica.



O procedimento foi realizado na sala de Hemodinâmica do Hospital e conduzido pelos médicos cardiologistas Dr. José Guilherme Rodrigues De Paula e Dr. João Anisio Ferreira Junior, pelo anestesista Dr. Newton Alexandre Cruciol e a ecocardiografista Dra. Bernadete Figueira Campos Barth, além da equipe de Enfermagem e técnico de Radiologia, com cerca de 90 minutos de duração.



O médico renomado Dr. José Armando Mangione foi convidado a participar pelo dr. Jose Guilherme, devido à sua experiência nesses casos, já tendo realizado diversos implantes na cidade de São Paulo e em outras regiões do Brasil.



Dr. Mangione elogiou o serviço de Hemodinâmica da Santa Casa. “A Instituição mostrou ter toda a estrutura necessária para esse tipo de procedimento delicado e que necessita de todos os recursos. A Santa Casa demonstrou de maneira clara e profissional que possui todos os requisitos para este tipo de método inovador na cardiologia intervencionista”, complementou.



O procedimento

O TAVI é uma nova opção terapêutica em pacientes com Estenose de valva Aórtica grave e alto risco para um procedimento cirúrgico convencional. “É minimamente invasiva, sem cortes, e realizada no laboratório de Hemodinâmica, apenas com anestesia local e sedação, com duração de cerca de 90 minutos e com uma rápida recuperação, o paciente geralmente recebe alta hospitalar em 48h”, explicou Dr. José Guilherme.



A válvula implantada permite reestabelecer o fluxo normal de passagem de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, sem a resistência causada pela doença. A Estenose da valva Aórtica (EAo) é uma das doenças valvares cardíacas mais graves e de pior prognóstico, mais comum em pacientes acima dos 75 anos, podendo ser facilmente detectada no exame físico e confirmada com exames complementares. O estreitamento nessa válvula surge com o passar dos anos, dificultando que o sangue chegue a todos os órgãos do corpo.



Dr. José Guilherme reforçou os benefícios. “O implante tem recuperação mais rápida e menores riscos de complicações cirúrgicas, além de um retorno rápido a atividades diárias. Entretanto, ainda é utilizado somente nos pacientes de maior risco cirúrgico, sendo que nos pacientes de baixo risco (mais jovens e sem comorbidades) a intervenção convencional (aberta) continua sendo a primeira escolha”, complementou.



De acordo o provedor Dr. Roberto Biazi, a Santa Casa acompanha as evoluções que acontecem nos grandes centros e traz para Votuporanga e região. “A Santa Casa já é referência nesta região com a realização de muitos procedimentos na área de cardiologia, hemodinâmica e cirurgia cardíaca com profissionais altamente capacitados para isso”, concluiu.