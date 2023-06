Santa Casa de Votuporanga ganha Cineteca e mais carrinho elétrico

Pediatria do Hospital de Votuporanga conta com sala de cinema e brinquedos para as crianças internadas

Nesta sexta-feira (16/6), a Pediatria da Santa Casa de Votuporanga estreou a Cineteca, com roteiro de muita diversão, tratamento humanizado e parceria. A Instituição levará sessões de cinema semanalmente para a Brinquedoteca do Hospital, melhorando a rotina dos pequenos internados e auxiliando no processo de recuperação.

O ambiente da Brinquedoteca foi todo remodelado pensando em cada detalhe. Uma televisão de 43 polegadas com acesso à internet foi instalada, além de três puffs para acomodar melhor as crianças. Tudo com pipoca, suco e, é claro, muita diversão.A TV foi adquirida com recursos do Bazar do Bem, projeto em anexo ao Hospital que comercializa itens com 100% da renda para a Santa Casa. Já os puffs foram doações do Senac de Votuporanga.

O objetivo é amenizar o impacto emocional vivenciado no processo de adoecimento dos pacientes. A exibição de filmes ajuda no desenvolvimento cognitivo, da linguagem e também da percepção audiovisual da criança, além de contribuir com a socialização. Sem falar do lazer, fundamentais para acelerar a recuperação.A iniciativa contou com o apoio do Senac Votuporanga. Os alunos do curso Técnico em Enfermagem da unidade realizam ações mensalmente com o projeto “Criança feliz”, auxiliando em estratégicas lúdicas para o tratamento mais humanizado.Foi graças a essa parceria com o Senac Votuporanga, inclusive, que a Instituição vai aumentar sua frota de carrinho elétrico. Os alunos da unidade criaram uma vakinha virtual para a compra de um carrinho elétrico para ajudar na locomoção dos pacientes.Atualmente, a Instituição possui um veículo que transporta as crianças até o Centro Cirúrgico e que, a fim de evitar contaminações, só é utilizado para essa finalidade. Agora, com o carrinho conquistado pelo Senac Votuporanga, os pequenos pacientes poderão dirigir seu carrinho até a realização de exames.O novo carrinho é recomendado para crianças a partir de três anos e com peso até 35 quilos. É a Santa Casa trazendo diversão e quebrando a rotina hospitalar com muita humanização e acolhimento.

Em seu discurso, o provedor Amaro Rodero destacou a importância de parcerias. “Como instituição filantrópica, não fazemos nada sozinhos. Estamos aqui hoje porque existem parceiros, que são fundamentais para nosso Hospital. Porque existe união, propósito de pessoas em fazer algo a mais pelos pacientes. Aproveito para citar o Senac, através do curso Técnico de Enfermagem, e o Bazar do Bem. São gestos que repercutem positivamente na nossa assistência, garantindo equipamentos e materiais que transformam nosso cotidiano, como o carrinho elétrico do centro cirúrgico e a TV que agora entregaram para nossa sala de cinema”, disse.A gerente do Senac, Eliane Godoy, deu detalhes do projeto. “Foi uma iniciativa dos alunos do curso Técnico de Enfermagem. Eles são livres para fazer diagnósticos e definirem o tema que querem trabalhar. Eles escrevem, pesquisam sobre o projeto executado e ficamos muito felizes na dedicação em colaborar com o Hospital”, ressaltou.

A presidente do Bazar do Bem, Ligia Rume, se colocou à disposição para colaborar ainda mais com o Hospital.A médica preceptora de Residência Médica em Pediatria, Dra. Carla Sidiley Roveri da Silva, explicou os benefícios da Cineteca.

“Queremos muito agradecer os envolvidos neste projeto. São muito importantes para nossas crianças, muitas passam por períodos prolongados de internação e, sem dúvidas, farão a diferença nos atendimentos, ajudando na recuperação e diminuem na angústia delas. Queremos agradecer Senac e Bazar do Bem na realização deste sonho”, afirmou.