Com o objetivo de gerar economia para os cofres públicos, a Prefeitura de Valentim Gentil investirá na construção de uma usina de energia fotovoltaica. O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo foi aprovado pela Câmara Municipal e autoriza a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito da linha de financiamento FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinado ao apoio financeiro de Despesa de Capital.