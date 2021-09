Santa Casa de Votuporanga faz live sobre Setembro Amarelo nesta quinta-feira

Psicólogo Igor Parise é o convidado do bate-papo nesta quinta-feira (16/9), às 19h, no Instagram da Santa Casa

Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação.

Neste ano, o tema é “Agir salva vidas”. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. No que se refere às tentativas, uma pessoa atenta contra a própria vida a cada três segundos. Em termos numéricos, calcula-se que em torno de 1 milhão de casos são registrados por ano em todo o mundo.

A Santa Casa faz parte da campanha Setembro Amarelo e apoia a causa. A Instituição realiza uma live na próxima quinta-feira (16/9), às 19h, com o psicólogo Igor Parise, no Instagram. Ele vai explicar mais sobre como identificar uma pessoa em sofrimento, como acolher, quais as relações do suicídio e outras doenças como depressão e muito mais.

É possível enviar perguntas pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br até o meio-dia da quinta-feira ou pelo inbox das redes sociais.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressalta a importância do assunto. “Setembro Amarelo é uma campanha muito importante para a prevenção do suicídio. Acreditamos que quanto mais falamos sobre o tema, mais vidas podemos salvar e quebrar o tabu. Nada melhor do que conversar sobre o problema e garantir acolhimento a quem tanto precisa”, disse.

Ele convidou a todos para participar. “Contamos com vocês para fazermos juntos essa live, de forma esclarecedora e leve”, finalizou.