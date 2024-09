Santa Casa de Votuporanga é premiada por contribuição na elevação das taxas de doação de órgãos

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de Votuporanga foi premiada por sua contribuição no aumento das taxas de no cenário de doação de órgãos e tecidos no Estado de São Paulo. A Instituição também foi premiada pelo número expressivo de notificações de potenciais doadores realizadas à Central de Transplantes.

A entrega dos troféus ocorreu durante o III ECESP – Encontro das Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes do Estado de São Paulo, realizado nos dias 3 e 4 de setembro, na capital paulista. Representaram a Santa Casa de Votuporanga no evento Fernanda D’Àvila d’Ávila, Gestora Estratégia Assistencial; Daisy Vitor, Gerente de Enfermagem e Juliana Elizei, membro da CIHDOTT.

Fernanda D’Àvila d’Ávila destacou a importância da premiação para a instituição: “Esse reconhecimento reflete o compromisso da Santa Casa com a população vida. Doar órgãos é um ato de amor que pode salvar vidas. A doação de órgãos proporciona o prolongamento da expectativa de vida de pessoas que precisam de um transplante, permitindo o restabelecimento da saúde e, por consequência, a retomada das atividades normais. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam da doação” disse.

Além disso, Daisy Vitor, Gerente de Enfermagem, ressaltou o impacto da conscientização:

“Em setembro, celebrado como o ‘Setembro Verde’, intensificamos as campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. É uma oportunidade de informar e engajar a população, mostrando que um simples gesto de generosidade pode transformar a vida de muitas pessoas que aguardam por um transplante”, frisou.

O mês de setembro, conhecido como Setembro Verde, é dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos, e a Santa Casa de Votuporanga tem desempenhado um papel fundamental nesse movimento.

O processo de identificação de possíveis doadores, captação e doação seguem protocolos rigorosos e ocorrem somente em concordância com os familiares. A partir da decisão da doação todos os setores envolvidos, assistenciais, de apoio e administrativos se empenham para viabilizar em tempo hábil que o processo ocorra de forma segura. A Santa Casa de Votuporanga se orgulha de fazer parte da rede de captação de órgãos e tecidos da OPO São José do Rio Preto.

Assim que é constatada a morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, diálogo entre os profissionais da Santa Casa e os familiares é realizado de forma cuidadosa e humanizada, respeitando o momento de dor pela perda do ente querido. A partir daí, a Central de Transplantes é notificada e articulou a operação. Para o processo acontecer, é fundamental a colaboração e apoio das equipes de Emergência, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico, CIHDOTT e administração, além do trabalho de todos do Hospital.

Os critérios para doação de órgãos são bastante rigorosos e específicos, a Instituição precisa seguir normas/protocolos estabelecidos e as etapas necessárias para a efetivação do processo.

III ECESP

O Encontro das Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes do Estado de São Paulo capacitou profissionais que no dia a dia desenvolvem suas atividades no processo de doação captação de órgãos e tecidos, para melhoria nos índices e implantação das melhores práticas.

Entre os temas discutidos: perspectivas futuras para as CIHDOTTs no Brasil; organização das atividades; diagnóstico de morte encefálica, principais aspectos causadores de dúvidas; morte encefálica e os principais distúrbios hemodinâmicos e muito mais.