Agência Transfusional: entenda mais sobre esse serviço da Santa Casa de Votuporanga

No mês Junho Vermelho, que conscientiza sobre a doação de sangue, a Instituição reforça a importância do gesto

Neste mês, considerado Junho Vermelho que visa a conscientização sobre a doação de sangue, a Santa Casa de Votuporanga apresenta a Agência Transfusional da Instituição. A unidade hemoterápica tem como função armazenar sangue e seus derivados, realizar exames pré-transfusionais e liberar e transportar o sangue dentro do Hospital, garantindo agilidade nos momentos de extrema urgência dos pacientes.

As atividades tiveram início desde a fundação do Hospital e são focadas em armazenar, distribuir e realizar transfusões de hemocomponentes (Concentrado de Hemácias (CH), Plasma Fresco Congelado (PFC), Concentrado de Plaquetas (CP) e Crioprecipitado), provenientes do Hemocentro de Fernandópolis.

A biomédica Natasha Cardoso Ferreira deu mais detalhes. “Os principais trabalhos realizados são os exames pré-transfusionais do paciente que tem indicação de ser transfundido. Basicamente nossa rotina consiste na análise imunohematológica do receptor”, disse.

Os exames que obrigatoriamente devem preceder uma transfusão, são: Tipagem Sanguínea, Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) e Prova de Compatibilidade, que também é conhecida como Prova Cruzada (em transfusões de concentrado de hemácias). “A nossa equipe realiza a coleta das amostras, executa os exames e, após a conclusão dos testes, faz a transfusão dos hemocomponentes”, complementou. Em média, são feitas 300 transfusões.

E para tudo isso acontecer, a doação de sangue é fundamental. Quer ajudar nesta corrente do bem? Entre em contato com a Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga, parceria com o Hemonúcleo de Ribeirão Preto e a Santa Casa. “Todos os tipos de sangue são importantes e necessários para a manutenção de nosso estoque”, frisou Natasha.

São beneficiados com as transfusões pessoas com politraumas (acidentes), em casos de intervenções cirúrgicas com sangramento, tratamentos de doenças hematológicas, anemia severa, entre outras situações que possuem indicações.

Dias de doação da Unidade de Coleta

As doações são realizadas por meio de agendamento, às terças-feiras, no período da tarde, das 15h às 18h; às quintas-feiras, das 8h às 11h; e todo primeiro sábado do mês, exceto quando for feriado ou ponto facultativo, das 8h às 11h.

Interessados em doar sangue ou em realizar o cadastro para doação de medula óssea podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423-2986 ou no WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue fica na Avenida da Saudade, nº 2.603 (Cidade Nova).

Quem pode doar

Doadores devem apresentar documento oficial com foto emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional; estar bem de saúde; ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis), o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após um ano de realização do procedimento, outros critérios serão avaliados na entrevista clínica.

Durante o período de um ano, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação Doadores do sexo masculino podem realizar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação e mulheres podem doar até três vezes com o período de três meses entre uma doação e outra.

Antes de doar sangue é importante dormir bem por pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, fazer refeições leves e não fumar uma hora antes. Caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar o nome do remédio.