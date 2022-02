Ex-paciente agradece atendimento da Santa Casa de Votuporanga

Isaura Santos Pereira de Brito, de 52 anos, ficou oito meses internada no Hospital

As tarefas mais simples do dia a dia são verdadeiras superações para Isaura Santos Pereira de Brito, de 52 anos. A moradora de Votuporanga realiza cada atividade com muita alegria e gratidão aos profissionais da Santa Casa de Votuporanga.

Isaura recorda com muito carinho dos oito meses internadas no Hospital votuporanguense. Ela deu entrada no dia 19 de novembro de 2019. “Senti muita falta de ar, fraqueza muscular em toda parte do corpo, com paralisia facial também. Eu não tinha saturação suficiente, estava muito baixa. Chegava a ficar roxa”, contou.

Devido à gravidade do caso, Isaura foi direto para a Emergência e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram sete meses na UTI. “Eu tinha vontade de sair andando na Santa Casa e beber água, coisas comuns. A minha maior alegria era quando recebia os meus filhos Mateus, de 20 anos e Beatriz, de 13 anos, no Hospital”, disse.

Na época, sua filha era menor de idade e, por isso, não podia visitar Isaura. O encontro só veio com a autorização da equipe. “Eu pedi muito para ver minha mãe, antes mesmo dela ir para UTI. Mas nos quartos, a visita só é permitida a partir dos 12 anos. Quando meu irmão falou que o caso dela era grave, insisti ainda mais para estar com ela”, disse a adolescente na ocasião.

A família era acompanhada por fisioterapeuta, enfermeira, assistente social e médico a cada visita. “Me emocionei demais com cada dia que pude revê-los. Me deram forças para seguir com o tratamento”, complementou a paciente.

O vínculo com a equipe cresceu a cada dia e a gratidão é eterna. “Que Deus abençoe os profissionais da saúde, por ter mostrado coragem e determinação. Que Deus fortaleça a cada dia. Queria agradecer primeiramente a Deus e, segundo, aos profissionais da saúde por todo cuidado!”, destacou.

A sonhada alta aconteceu no dia nove de julho de 2020. Mesmo fora do Hospital, Isaura segue em contato com a equipe, especialmente com a fisioterapeuta Mayara. “A minha relação começou dentro da Instituição, quando fiz amizade com a família. Fiz atendimento domiciliar dela, sempre com muito carinho. Foram dias difíceis de reabilitação, mais de um ano de atendimento intenso, com apoio de psiquiatra, nutricionista e fonoaudióloga. Nem mesmo a COVID-19, pode nos distanciar”, disse a profissional.

O caminho de reabilitação ainda existe e é percorrido com muita paciência. Cada passo rumo à independência e qualidade de vida. “Estou começando aos pouquinhos academia porque preciso muito, juntamente com caminhada. Além disso, faço acompanhamento médico para exames aqui em Votuporanga e em São José do Rio Preto com a equipe de Neurologia”, contou Isaura.

Sabe aquele desejo da paciente de andar pelo Hospital e beber água? Agora é possível. “Consigo cuidar dos meus filhos e de mim mesma. Quando cheguei em casa, fiquei acamada. Entrei em depressão porque queria fazer as coisas e não podia. Agora celebro cada atividade”, afirmou a ex-paciente.

A coordenadora de equipe multidisciplinar da Santa Casa, Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, destacou o vínculo com Isaura. “É uma ex-paciente que realmente nos inspira e nos faz valorizar cada atendimento prestado. Foram meses de muitos desafios, mas a superação foi determinante. Só posso expressar gratidão a todos os profissionais que, foram além e enxergaram muito mais do que uma assistência. Foram guardiões de uma mãe dedicada que buscou sua reabilitação a todo custo”, frisou.

O provedor do Hospital, Dr. Roberto Biazi, enalteceu o atendimento. “Prezamos humanização e esse depoimento de Isaura Pereira de Brito representa nossos valores. São casos assim que reforçam nossa missão e só são possíveis graças ao empenho e dedicação de equipes qualificadas associados aos equipamentos modernos e terapias adequadas. Desejamos mais saúde para a ex-paciente. Nos orgulhamos de fazer parte de sua história”, concluiu.