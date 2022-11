Santa Casa de Votuporanga: certificação no cuidado do paciente em curativos

Instituição participou do programa CurAtiva, que tem como foco promover menos dias com feridas e custo-efetividade.

A Santa Casa de Votuporanga, atenta às inovações do mercado, investe em qualificações, aperfeiçoando ainda mais o atendimento para mais de 50 cidades da nossa região Noroeste paulista. A Instituição participou do programa CurAtiva, promovido pela empresa Coloplast, com o objetivo de potencializar os serviços de nosso Grupo de Curativos, especialista em tratar lesões na pele.

O Hospital foi certificado pela iniciativa, que teve como objetivo custo-efetividade do tratamento. “O foco foi discutir sobre as lesões, de olho no custo-efetividade para que os pacientes tenham uma cicatrização mais rápida, com o uso de novas tecnologias, proporcionando menos dias de internação”, explicou a gerente de Enfermagem, Daisy Vitor.

O conteúdo será aplicado em atendimentos em pacientes internados nas alas da Santa Casa e também no Ambulatório de Curativos, que assiste convênios e particulares. “No nosso Ambulatório, já utilizávamos alguns produtos, mas com o programa conseguimos avançar também no Sistema Único de Saúde (SUS). Com os métodos da qualificação, garantimos custo-benefício, inclusive com melhor gerenciamento de leitos. Os assistidos vão para casa em tempo menor”, disse Daisy.

As enfermeiras Luisa Marangoni Arantes e Luciana Mitiko Hentona ressaltaram que as técnicas apresentadas pela iniciativa promoveram cicatrização das feridas em menos tempo. “Acelerou o tratamento, trazendo melhor qualidade de vida para nossos pacientes”, frisaram.

Ambulatório de Curativos

O Ambulatório foi desenvolvido para atender todos os pacientes que necessitam da avaliação e utilização de curativos, sejam eles para o tratamento e/ou prevenção de lesões de pele.

Os indivíduos são avaliados por uma equipe multiprofissional que intervém de acordo com a necessidade do paciente. O serviço dispõe de produtos de alta tecnologia para aumentar o processo de cicatrização e, consequentemente, a melhora do paciente. Além disso, também tem o intuito de aprimorar e qualificar o atendimento e capacitar o assistido e/ou familiar nos cuidados com as lesões de pele para juntos obterem um resultado mais rápido e eficaz.

O Ambulatório funciona de segunda a sexta feira, das 7h às 17h18, com prévio agendamento, que pode ser feito via telefone (17) 3405-9133, ramal 2390.