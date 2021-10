SANTA CASA DE VOTUPORANGA: Bordados do Bem traz nova remessa de artesanato

Peças serão comercializadas no Bazar do Bem, anexo à Santa Casa de Votuporanga, com renda para o Hospital

Há mais de três anos, o grupo Bordados do Bem é dedicado a doar amor através de seu trabalho. Coordenado pela voluntária Dona Amália Maria Cuin Genari, o grupo destina artesanato para o Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga.

Dona Amália reúne mais de 15 voluntárias para esta corrente do bem. Elas confeccionam estas peças, pensando sempre nos pacientes do Hospital, que são beneficiados pela solidariedade. Cada item comercializado no Bazar tem 100% da renda para Instituição e é transformado em mais humanização dos atendimentos.

Nesta quinta-feira (21/10), o grupo entregou mais uma remessa de artesanato. São guardanapos, toalhas de lavabo, bate mão, peso de porta, tapetes, toalhas de banho e muito mais.

A entrega dos produtos acontece duas vezes, antecedendo Dia das Mães, e no fim do ano. Amália Maria Cuin Genari contou sobre a iniciativa. “A ideia de minha mãe Adélia em colaborar com Instituições foi ganhando forma e hoje fazemos doações duas vezes ao ano para Santa Casa, Barretos e Jales”, contou.

Amália falou do seu amor pelo projeto. “Unimos nossas mãos para oferecer conforto ao ser humano. É a maneira que encontramos de ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Agradeço a todas do grupo pela dedicação”, ressaltou.

Rosmeire Alves Gonzalez Becari se tornou voluntária desde o início do grupo. “É sempre uma grande satisfação trazer as peças para a Santa Casa. Sabemos que o dinheiro irá auxiliar na manutenção dos atendimentos, levando ainda mais conforto e acolhimento para os pacientes”, disse.

Para manter o projeto, elas vendem alguns artesanatos para comprar linhas e tecidos. “Quem quiser contribuir, pode procurar o Bazar do Bem e doar aviamentos. Tudo é bem-vindo”, complementou.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, agradeceu a doação. “Conhecemos o grupo Bordados do Bem há anos e é sempre uma alegria recebe-las. São peças muito bem produzidas, de qualidade e que garantem recursos para nosso Hospital. Todo produto comercializado tem como objetivo auxiliar na manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização”, disse.

O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.