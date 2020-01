Santa Casa de Fernandópolis emite nota sobre fake news de demissão em massa

Instituição repudiou o boato por meio do documento.

A Santa Casa de Fernandópolis/SP rebateu informações divulgadas nas redes sociais de que havia uma demissão em massa na instituição.

Leia a nota na íntegra:

Em face do divulgado equivocadamente pelo site Notícias Noroeste, por meio de sua página no Facebook, a Santa Casa de Fernandópolis vem, por meio desta, esclarecer que são infundadas as informações apresentadas.

Desde o início da gestão, já foram contratados 12 colaboradores, necessários para os mais diversos setores do Hospital, tanto nas áreas administrativas, quanto assistenciais. Há ainda um edital de seleção aberto para a contratação de outros 12 profissionais. Neste mesmo período apenas cinco profissionais foram desligados da empresa, não havendo, desta forma, demissão em massa como o noticiado.

Vale ressaltar que a existência de contratações e demissões fazem parte da rotina administrativa das empresas e que os números registrados não representam uma anormalidade. Quanto ao pagamento do 13º salário, informamos que, em 2019, foi quitada a primeira parcela e a atual gestão tem agido de forma a captar recursos para que sejam quitados os valores em aberto, o quanto antes. Salientamos ainda que os salários de nossos colaboradores estão sendo pagos em dia.

Lamentamos que, no texto, não tenham sido observados os princípios éticos do jornalismo, como a apuração rigorosa dos fatos, em busca da verdade, e a isenção em ouvir as partes envolvidas. Desta forma, esperamos ter esclarecido quanto ao assunto em questão, com transparência, em busca da construção de uma nova Santa Casa.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com