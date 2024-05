SanSaúde lança projeto para futuros papais

Iniciativa Doce Espera traz workshop prático no próximo dia oito para os beneficiários; inscrições devem ser feitas pelo telefone 17 3426-3000

O SanSaúde está lançando um projeto emocionante e cheio de carinho, voltado para preparar futuros pais para a missão maravilhosa que é cuidar de seus filhos.

Este curso abrangente cobrirá desde o pré-natal até os cuidados pós-nascimento, proporcionando informações valiosas e apoio para tornar a jornada de criação dos filhos a mais tranquila e gratificante possível.

No próximo dia oito de junho, das 8 às 11h, os beneficiários inscritos terão orientações sobre os cuidados pré-natais, fundamentais para a saúde da mãe e do bebê. “Abordaremos a importância de exames regulares, uma alimentação equilibrada e práticas de bem-estar. Também discutiremos as diferentes opções de parto, ajudando os pais a tomarem decisões informadas que melhor se adequem às suas necessidades e desejos”, explicou o coordenador da Maternidade e Pediatria, Nazir de Oliveira.

Primeiros Cuidados com o Bebê

Após o nascimento, muitos pais têm dúvidas sobre os primeiros cuidados com o bebê. “Neste curso, ensinaremos práticas simples e essenciais, como carregar o bebê com segurança, dar banho e trocar fraldas. Essas atividades, quando realizadas com confiança, podem transformar esses momentos em experiências tranquilas e agradáveis tanto para a mãe quanto para o pai, além de fortalecer o vínculo com o bebê”, complementou a enfermeira Luana Prates, idealizadora da Doce Espera.

Suporte Pós-Nascimento

O período pós-nascimento pode ser desafiador, mas o SanSaúde está aqui para ajudar. “Nosso curso inclui dicas para lidar com o sono do bebê, amamentação e a adaptação à nova rotina familiar. Queremos que os pais se sintam seguros e apoiados, e que todas as suas dúvidas sejam respondidas de forma clara e prática”, afirmou o enfermeiro.

Além de Nazir, ministrarão o workshop: Gessimária Ramos – enfermeira obstétrica, que falará sobre aleitamento e Larissa Semenzato, psicóloga, sobre puerpério.

Envolvimento de toda a família

A criação de um filho é uma jornada que pode ser enriquecida com o envolvimento de amigos e familiares. “Por isso, o curso é aberto não apenas para os pais, mas para todos aqueles que desejam apoiar e participar desse momento especial”, disse Luana Romano, gerente do SanSaúde.

Detalhes do Curso

O curso será realizado nas instalações do SanSaúde, um espaço acolhedor e preparado para receber todos com o maior prazer. Estamos ansiosos para compartilhar esse momento gracioso com vocês e ajudar a tornar essa experiência única e inesquecível.

Inscrições

É nosso beneficiário e quer participar? Basta se inscrever no telefone 17 3426-3000 com a enfermeira Luana.