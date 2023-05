Câmara Municipal realiza palestra sobre a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer

Com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce no tratamento contra o câncer de mama, uma palestra será realizada no dia 1º de junho (quinta-feira) na Câmara Municipal de Votuporanga.

A iniciativa é da Casa de Leis em parceria com a Prefeitura e com o Hospital de Amor de Barretos e ocorrerá às 17h30 no Plenário Doutor Octávio Viscardi.

A palestrante será Juliane Secco Rodrigues, enfermeira do Hospital de Amor, com participação da equipe médica e de enfermagem da instituição de saúde de Barretos. Na oportunidade, mulheres votuporanguenses apresentarão relatos emocionantes e inspiradores sobre lutas e superações contra a doença.

Recentemente a vereadora Sueli Friósi (Avante) alertou que o número de mulheres com câncer de mama é alto no município, e cerca de 800 delas esperam na fila para fazer mamografia. “A notícia é triste: Votuporanga hoje está com um alto índice de mulheres acometidas com o câncer de mama, e com baixo índice de realização de mamografias, que é o exame de prevenção”, contou.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 85% das mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos devem fazer o exame.