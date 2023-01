Salário de até R$25 mil no Santander

São 100 vagas com contratação é imediata e local de trabalho em São Paulo

A F1RST, empresa de tecnologia do Grupo Santander, abriu 100 vagas com contratação imediata para pessoas com experiência em Architect/Cloud, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Product Owner e Scrum Master.

O salário é de até R$ 25 mil por mês. A contratação é pelo regime CLT e inclui benefícios como remuneração variável, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-refeição, além do modelo híbrido de trabalho. Não há limitação de idade e pessoas do País inteiro podem se candidatar – o local de trabalho será São Paulo.

“Os selecionados vão se juntar à F1RST neste momento único e terão a oportunidade de trabalhar em projetos desafiadores com tecnologias de ponta. Se você tem a boa ambição de crescer e se desenvolver, busca excelência no que faz e é focado em resultados, certamente vai curtir a jornada e crescer com a gente!” destaca Luis Bittencourt, CIO do Santander Brasil e da F1RST.

Ao longo de 2022, a F1RST contratou mais de 1,3 mil pessoas e concedeu aumento de salário para quase 40% dos colaboradores. Recentemente, anunciou 1.150 incentivos financeiros destinados a estudos para os funcionários com alta performance.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas exclusivamente nestelink.