Saev reinicia retirada de algas na represa da Rua Pascoalino Pedrazzoli

Em um intervalo de pouco mais de dois meses, a Saev Ambiental realiza mais uma vez a retirada das algas que se reproduziram sobre a represa situada na Avenida Pascoalino Pedrazzoli, no bairro Jardim Alvorada, atrás do Assary Clube de Campo. O trabalho de limpeza foi iniciado na última sexta-feira (10/9) com o principal objetivo de elevar a produção de oxigênio na água, e assim, conter a morte de peixes naquele local.

As equipes da Autarquia devem concluir a ação pelos próximos dias.

Segundo Edna Morillo, da Divisão de Produção e Qualidade da Água da Saev, o crescimento dessas algas em grandes proporções deve-se à intensa atividade humana, como a pesca. “Além da falta de chuvas, os utensílios usados pelos pescadores como iscas (ração e outros alimentos) aumentam a oferta de nutrientes (matéria orgânica), o que influencia diretamente no desequilíbrio e nas péssimas condições da água da represa”, alerta Edna.

A pesca é proibida no local, mesmo assim, pescadores ignoram a determinação.

Com a conclusão desse trabalho de retirada das algas, a Saev Ambiental e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) emitirão um laudo técnico apresentando as conclusões que determinarão novas medidas para o controle e redução dessas algas.

“A Saev prima pela qualidade de vida da população, com base no respeito ao meio ambiente. Intensificamos mais uma vez este trabalho porque entendemos que a vida desta represa depende de ações concretas, não só com a retirada dessas algas, mas com a sensibilização de cada cidadão”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.