Dessa forma, fica prorrogada a suspensão da interrupção do serviço de fornecimento de água no Município de Votuporanga pelo prazo de 30 dias contados a partir do dia 22 de setembro de 2020.

A prorrogação foi realizada em decorrência da pandemia, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus.

No dia 23 de março, foi suspenso pela primeira vez o corte no serviço de fornecimento de água em Votuporanga em virtude da pandemia do novo Coronavírus. O Decreto nº 12.180 foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município. Na oportunidade, ficou suspensa a interrupção do serviço pelo prazo de 60 dias.