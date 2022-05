Saev Ambiental oferece treinamento para serviços de escavação às equipes técnicas

Treinamento é importante para garantir a segurança dos servidores em trabalhos executados no dia a dia

Com objetivo de oferecer segurança aos servidores públicos municipais que trabalham com escavação, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) promoveu um treinamento com suas equipes técnicas sobre escoramento de valas seguindo a NR 18. Cerca de 65 servidores da Autarquia participaram do curso que durou dois dias.

O objetivo desses encontros é capacitar tecnicamente as equipes operacionais para a execução segura dos serviços da Autarquia. “A NR 18 visa capacitar os servidores para os serviços de escavação, garantindo a segurança dos próprios profissionais envolvidos na execução”, explica Josemeire Bertolazo, técnica de segurança da Autarquia.

A maioria dos serviços executados pelas equipes da Saev Ambiental utiliza de escavação por conta das redes subterrâneas de água e esgoto. “A nossa gestão busca a valorização e a segurança de cada um dos nossos funcionários, e para isso investimos continuamente em capacitações como esta. Nosso objetivo final é atender a nossa população, ofertando água de qualidade para toda a cidade”, destacou o superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali.