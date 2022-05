Saev Ambiental: Interact Club promove campanha de limpeza em reserva ecológica

Ação foi realizada por jovens de 12 a 18 anos; foram recolhidos mais de 100 quilos de resíduos

Uma campanha ambiental promovida, com o apoio da Saev Ambiental, por jovens integrantes de 12 a 18 anos do Interact Club de Votuporanga, ligados ao Rotary Club, realizou na última quinta-feira (05/05) uma ação de limpeza na Reserva Ambiental “Damião dos Santos”, localizada no Loteamento Vila Residencial Divina de Carvalho Nogueira.

Durante o processo de limpeza, foram coletados mais de 100 quilos de resíduos que haviam sido descartados irregularmente no local e que, após o recolhimento, tiveram a destinação ambientalmente adequada.

A presidente do Interact, Maria Eduarda Costenari Stachissini e o Diretor de Projetos, Thomás Nicolleti, ressaltam que o clube de serviços realiza projetos humanitários e atividades voluntárias, com o objetivo de prevenção e proteção ao meio ambiente para conscientizar que isso é um trabalho que pode ser praticado por todos.

O Superintendente Adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, destaca a importância da ação desenvolvida pelos jovens. “O trabalho realizado pelos integrantes do Interact vai muito além da limpeza, que por si só, já é de extrema importância, mas também chama atenção da população para o interesse de preservação ambiental e paisagística onde vivem e alerta para a forma correta de resíduos sólidos urbanos”.