Uma excelente notícia para a população jalesense: agora é realidade que Jales está sendo contemplada com a construção de um viaduto sobre a linha férrea, realizando sonho de décadas dos moradores da cidade. Na semana que passou, a Rumo S.A., empresa concessionária da Malha Paulista, por meio da Tranenge Construções, empreiteira de São Carlos contratada para a obra, iniciou a instalação do canteiro de obras e começou os trabalhos.

O canteiro de obras foi instalado na margem da linha de ferro, na Avenida Minas Gerais, onde foram montados os containers que servirão de escritório e de depósito para os materiais e as ferramentas. A via também foi parcialmente interditada e parte do maquinário já está trabalhando no local.

Orlando Silva, gerente administrativo e financeiro da Tranenge Construções, contou que 14 trabalhadores já estão trabalhando em Jales, mas que a equipe deve contar com cerca de 25 pessoas, além de alguns terceirizados. “Para abrigar a nossa equipe, alugamos uma casa na Rua Professor Rubião Meira, aqui bem perto da obra, no Jardim Paraíso”.

Segundo ele, a construção inclui uma alça de acesso que se inicia em um terreno na esquina da Avenida Minas Gerais com a Rua do Lavrador, passando sobre a linha na altura da Rua Arujá, no Jardim Paulista, até chegar a um terreno na Rua Goiás, no Jardim São Gabriel. “Metade da via será ocupada pelo acesso ao viaduto. A rua será dividida ao meio, colocando blocos de concreto no meio da via e o leito carroçável será ampliado, avançando sobre o que atualmente é o terreno que margeia a linha de ferro no lado onde está o Jardim São Gabriel”, contou.

O viaduto será de mão dupla e terá semáforo nos dois lados. Depois que o viaduto for inaugurado, irá substituir a passagem em nível sobre a linha na Rua Maranhão que vai ser completamente fechada.

O gerente administrativo e financeiro da empresa responsável pela obra disse que a intenção é que até setembro os veículos possam estar passando sobre o viaduto. “Fazemos a fundação e a travessia e as peças vêm tudo da fábrica. É só chegar e montar. As pessoas vão passar aqui e vão olhar a obra. Quando voltarem, vai encontrar a obra muito adiantada”, disse Orlando.

Um segundo viaduto ligando a Rua Osvaldo Cruz à Avenida Jânio Quadros, nas proximidades do Comboio, está confirmado pela RUMO. As obras devem começar assim que o primeiro viaduto for concluído.

O prefeito Luis Henrique Moreira recebeu com entusiasmo a notícia do início das obras. “Tenho batalhado muito para que isso ocorresse, fiz gestão diversas vezes, inclusive participando de reuniões em São Paulo, para que acelerassem o início da obra em Jales, pois, com a construção dos viadutos nossa cidade terá mais oportunidades de desenvolvimento. Sabemos que a malha paulista é a principal via para o escoamento da produção agrícola do país. E se passa por Jales, nossa população também tende a ser beneficiada. Além da construção dos dois viadutos teremos investimentos em tecnologia, principalmente no pátio da Rumo em Jales que deverá ser ampliado e receberá melhorias; teremos a soluções de conflitos urbanos como descarrilamentos, acidentes, mortes, fatalidades, que aconteceram ao longo de muitos anos e que até hoje, impactam a vida das pessoas de forma muito séria. Mas daqui para a frente virão somente coisas boas após a conclusão dessas obras tão clamadas, ao longo de décadas por nossa população”.