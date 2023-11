Rua Itacolomi recebe obra de recapeamento

Trabalho seguiu durante o domingo (19/11) e a segunda-feira (20/11), finalizando na manhã desta terça-feira (21/11)

A obra de recapeamento avançou ainda mais neste final de semana e feriado. A Rua Itacolomi, que havia sido contemplada com a substituição da adutora de água, realizada pela Saev Ambiental, recebeu asfalto novo no trecho entre as Ruas Amazonas e Rui Barbosa. O trabalho seguiu durante o domingo (19/11) e a segunda-feira (20/11), finalizando na manhã desta terça-feira (21/11).

O prefeito Jorge Seba foi conferir os trabalhos no domingo. “Sabemos que toda obra gera transtornos, mas eles são provisórios e o benefício é permanente. Realizamos uma obra da Saev Ambiental que garante o abastecimento de água pelos próximos anos e agora finalizamos essas melhorias com a aplicação da nova massa asfáltica, deixando a Rua Itacolomi ainda melhor e mais segura para o tráfego”.

Nesta semana, o asfalto novo vai chegar também para moradores e comerciantes da Avenida Fortunato Targino Granja entre as Rua Chile e Pedro Valério, sentido centro/bairro, nas proximidades da Vila América; além da Av. Antônio Mega Fuzete e da Rua Marilucia da Penha Siqueira, ambas no Jardim Itália.

O programa já recuperou, até o momento, cerca de 90 quilômetros de ruas pela cidade e é o maior pacote de recapeamento da história. São mais de R$ 45 milhões de investimento com recursos dos Governos Estadual e Federal e também da Prefeitura.

Pavimentação

Junto com o recapeamento, a Prefeitura também tem importantes obras de pavimentação em andamento. No final da última semana, foi asfaltado um prolongamento da Rua Orlandio Luiz Teixeira, no Jardim Quinta do Moro, bem como trecho das ruas José Manoel Holgado Manzano e Porto Alegre. Além dessas vias, a Rua Tibiriçá, no Jardim Itália; e a Rua Rui Barbosa em Simonsen também receberão asfalto nos próximos dias.