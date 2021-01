Ladrões furtam aproximadamente R$5 mil em fiação de igreja

São José do Rio Preto – Uma igreja foi alvo de furto de bandidos, que levaram em torno de R$5 mil em fiação. O crime ocorreu no último dia 2, na avenida Dr. Antônio Marques dos Santos, localizada no Jardim Marajó, em Rio Preto.

Um pastor de 40 anos foi até a Central de Flagrante para registrar o furto. Ele relata que ladroes já furtaram os fios anteriormente, no dia 17 de dezembro, mas não foi registrado boletim de ocorrência. Desta vez, foram levados 150 metros de fiação, o pastor calcula um prejuízo médio de R$ 5 mil.

A vítima disse que os bandidos escalaram até o telhado e romperam uma das telhas de zinco para furtar a fiação, mas que não há suspeitos ou imagens de câmeras de segurança.

Por Sue PETEK – Redação Jornal DHoje Interior.