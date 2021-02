Rotary Clubs de Votuporanga comemoram 116 anos de Pessoas em Ação

Os quatro clubes rotários da cidade — Rotary Club de Votuporanga, 8 de Agosto, Novo Milênio e Novas Gerais — mais o Rotaract e o Interact, comemoram neste dia 23 de fevereiro, os 116 anos do Rotary International, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade.

Em Votuporanga, o Rotary está presente há mais de 60 anos. Durante esse período, já realizou mais inúmeros projetos, entre eles a doação de um aparelho de ultrassonografia para a unidade de saúde da mulher; uma usina de compostagem para a Comunidade Nova Vida; uma sala de informática para o Lar Celina, e muitos outros, beneficiando entidades assistenciais e pessoas que precisam de auxílio e capacitação profissional.

O aparelho de ultrassonografia custou aproximadamente R$ 150 mil e é destinado a exames em mulheres e crianças na Zona Norte da cidade. A entrega aconteceu no dia 24 de junho do ano passado e o projeto foi desenvolvido pelo Rotary Club de Votuporanga.

Para a Comunidade de Recuperação Nova Vida, os quatro clubes se uniram, com apoio da Prefeitura, e construíram um barracão e adquiriram um veículo utilitário para compostagem de material orgânico recolhido em mercados, como legumes e verduras inaproveitáveis.

No Lar Celina foi montada uma sala com diversos computadores, onde, com o auxílio do Senac, a entidade forma jovens para o mercado de trabalho, tirando-os da rua e da situação de risco.

Vários outros projetos foram concluídos pelo Rotary em Votuporanga, como a entrega de um fogão industrial para o Recanto Ria Marlene (Rotary Club Novas Gerações) e equipamentos de fisioterapia para o Lar São Vicente de Paulo (Rotary Club Novo Milênio. Esses dois últimos entregues este ano.

O Rotary é uma das organizações sem fins lucrativos mais antigas e com maior capilaridade no mundo, tem mais de 1,2 milhão de voluntários organizados em aproximadamente 35 mil clubes em 219 países e regiões geográficas do mundo. No Brasil, mais de dois mil clubes realizam um trabalho que gera impacto positivo tanto no nível internacional quanto local.

São pessoas em ação, que desenvolvem projetos que visam ampliar o impacto local e global nas seguintes áreas: Promoção da paz; Combate a doenças; Fornecimento de água limpa; Saúde de mães e filhos; Apoio à educação; Desenvolvimento econômico; e Proteção ao meio ambiente.

HISTÓRIA DO ROTARY

O primeiro Rotary Club foi fundado em Chicago, nos EUA, em 1905, pelo advogado Paul Percy Harris e mais três homens de negócios: o engenheiro Gustav Loehr, o alfaiate Hiran Shorey e o comerciante Silvester Schiele. Eles almejavam que profissionais de diferentes setores pudessem compartilhar ideias e fazer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou gradativamente seu alcance e visão, promovendo uma campanha mundial de erradicação da poliomielite (paralisia infantil). A instituição, que é patrocinada exclusivamente por doações, acumula um longo histórico de trabalhos sociais, suprindo necessidades de comunidades em todo o mundo.

O objetivo da instituição é estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento digno, unindo voluntários na prestação de serviços humanitários, promovendo valores éticos e a paz internacional.

O principal lema do Rotary é “Dar de si antes de pensar em si”, porém, a cada ano é lançado um lema e o deste ano é “O Rotary Abre Oportunidades”.

Os quatro clubes de Votuporanga, o Rotaract e o Interact pertencem ao Distrito 4480, que tem como governadora a empresária Maria de Lourdes Serpa Dalto, da cidade de Catanduva.