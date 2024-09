Rogério Corrêa se torna técnico mais longevo da história da Votuporanguense

O comandante que conduziu o Pantera Alvinegro ao título da Série A3 e acesso à A2 de 2025, está na semifinal da Copa Paulista e sonha com o bicampeonato do Votuporanguense.

Ao despachar o Capivariano nas quartas de final da Copa Paulista, no último sábado (14.set), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, o Clube Atlético Votuporanguense conheceu o treinador mais longevo de sua história: Rogério Corrêa.

Ao carimbar o passaporte para a semifinal do torneio e gabaritar o CAV na busca pelo bicampeonato, o técnico chegou a sua 52ª partida no comando do Pantera Alvinegro. Até então, ele estava empatado com outro treinador, Marcelo Henrique, que esteve à beira do gramado defendendo as cores do Votuporanguense por 51 jogos.

Em sua trajetória no clube de Votuporanga, o dono de um estilo agregador e elétrico à beira do campo, Rogério Corrêa, que está em sua segunda passagem, é responsável por uma campanha irrepreensível nesta temporada: campeão do Paulistão A3, acesso à Série A2 de 2025, além da possibilidade de conquistar o bicampeonato da Copa Paulista. Ao todo, são 52 partidas, 28 vitórias, 19 empates e 5 derrotas.

E por falar na possibilidade de colocar as mãos no título da Copa Paulista, o comandante não esconde que sonha com a conquista e projeta duelos complicados contra a tradicionalíssima Portuguesa: “Vão ser dois jogos difíceis. Sabemos que a Portuguesa está na elite há muito tempo e vai buscar essa classificação para uma Copa do Brasil até porque já tem uma Série D. Eles têm um objetivo lá e nós temos os nossos aqui. Tenho certeza que vão ser dois grandes jogos. A equipe que errar menos é a que vai passar, então temos que trabalhar para minimizar erros que acontecem durante a partida para buscarmos sempre a vitória e a classificação. Esperamos poder passar desse grande jogo”, afirmou.

Rogério Corrêa, que tem contrato com o Votuporanguense até o final do Paulista A2 de 2025, resumiu o trabalho na Copa Paulista como “positivo” e disse que “a ideia é fazer história”: “A sensação é positiva, sabemos do nosso trabalho. Chegar em mais uma final vai ser importante para todos, não só para a comissão, mas também para os atletas. A ideia é fazer história no clube, sempre buscar vitórias, buscar os títulos, as classificações e um legado. Espero que possamos chegar nessa final”, concluiu.

O CAV tem jogo de ida da semifinal marcado para este sábado, às 15h, no Estádio Canindé, em São Paulo, com transmissão da TV Cultura, TV Record e YouTube. A partida de volta deste duelo de ‘180 minutos’ será na Arena Plínio Marin, no sábado (28), às 18h.

Diário de Votuporanga