Comandante do CPI-5 foi transferido para a Capital

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) mudou o comando da Polícia Militar na região de Rio Preto. O coronel Fábio Rogério Candido, que estava à frente do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), foi transferido para o Comando de Policiamento da Capital (CPC).

A mudança “por conveniência do serviço” foi oficializada por decreto nesta terça-feira, 26, e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta, 27.

Quem assume, temporariamente, o comando do policiamento militar na região de Rio Preto é o coronel Márcio Cortez, que está à frente do Batalhão Ações Especiais da Polícia Militar (Baep). Depois, assume o coronel Paulo Sérgio Martins, atual comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, que está de férias.