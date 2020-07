Rio Preto registra mais quatro mortes por coronavírus

Com as atualizações, o município possui 9.0121 moradores infectados e 240 óbitos.

São José do Rio Preto/SP confirmou na tarde desta sexta-feira (31) mais 138 casos positivos de coronavírus e quatro novas mortes causadas pela doença. Com as atualizações, o município possui 9.0121 moradores infectados e 240 óbitos.

De acordo com o Secretário de Saúde, Aldenis Borim, 50.011 pacientes com estado gripal foram atendidos desde início da pandemia. Destes, 37.804 colheram material genético e 28.783 testaram negativo.

