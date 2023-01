Rio Preto e Votuporanguense amargam a lanterna da série A3

Os dois times da região ainda não pontuaram na competição

Na segunda rodada do Paulista da Série A3, Rio Preto e Votuporanguense perderam novamente. O Jacaré foi derrotado fora de casa pelo Marília, enquanto o CAV perdeu em casa para o Bandeirante. Os dois times da região ainda não pontuaram na competição.

Jogando em casa, o Marília superou o Rio Preto por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória. No estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília saiu atrás no placar, pois Kaique Gomes fez para o Rio Preto. Mas Guilherme Teixeira e Denis Leite viraram. O Rio Preto teve a segunda derrota e segue sem pontuar, em 15º lugar, abrindo o Z2 – zona de rebaixamento para a Série B, a quarta divisão paulista.

No estádio Dr. Plínio Marin, o Votuporanguense foi superado pelo Bandeirante por 2 a 0. Os gols dos visitantes foram marcados por Eduardo e Brayan. Com o resultado positivo, o Bandeirante somou a segunda vitória e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Já o Votuporanguense ocupa a lanterna da tabela, sem ainda pontuar. Está atrás do Rio Preto pelos gols feitos (o CAV ainda não balançou as redes, enquanto o Rio Preto marcou 1)

Nesta primeira fase da Série A3, os 16 clubes se enfrentam em turno único, em 15 rodadas, com os oito melhores avançando e os dois piores sendo rebaixados. A segunda fase terá dois grupos de quatro times, que jogam entre si em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. Semifinais e final serão disputadas em dois jogos e os finalistas garantem o acesso.

