Renata Marin se destaca no Festival Canto Pela Paz em São Paulo e reúne um grande público

No dia 29 de março, a cidade de São Paulo foi palco de mais uma edição do Festival Canto pela Paz, idealizado por Bianca Pagliarin. O evento, que reuniu os principais ícones da música cristã brasileira, alcançou novos e mais elevados patamares, tornando-se mais um grande sucesso.

Uma das novidades desta edição foi a participação especial da cantora cristã Renata Marin, de Votuporanga, que ministrou pela primeira vez no festival o seu louvor “Yahweh se Manifestará”, numa versão da banda internacional Oasis Ministry.

“O Festival Canto pela Paz não se trata apenas de um evento grandioso e gratuito, mas também de um movimento que incentiva a doação de sangue e promove a conscientização social. Seu objetivo é despertar a sociedade para a importância do amor ao próximo e da solidariedade. É um clamor que toca, empolga, faz sentir, faz amar, faz feliz, salva vidas e promove a paz”, disse Renata Marin que expressou sua gratidão a Deus por participar do festival e ser usada para alcançar mais vidas.

Nesta edição, o festival contou com um público recorde, lotando o local no último sábado. Além de Renata Marin, outros famosos da música cristã brasileira também participaram do evento, como Ao Cubo, Cassiane, Eli Soares, Esther Marcos, Fernando Paolo, Gabriel Guedes, Gerson Rufino, Kemilly Santos, Lukas Agostinho, Mari Borges, Marquinhos Gomes, Ministério Paz e Vida, Nicoli Francini, Novo Som, Raquel Santiago, Thalles Roberto, Renascer Praise, Sarah Farias, Soraya Moraes, Ton Carfi, Victin, Zoe e Dance.

O Festival Canto pela Paz não apenas proporcionou um momento único de louvor e adoração, mas também fortaleceu valores essenciais à sociedade. Com sua proposta de amor ao próximo e solidariedade, ele se consolida como um dos mais importantes eventos da música cristã brasileira, promovendo a paz e transformando vidas.

Renata Marin, que possui milhões de seguidores nas redes sociais, tem se destacado cada vez mais entre os artistas da música cristã. Sua voz afinada e potente tem impactado muitas vidas e lhe garantido inúmeros convites para participar de eventos cristãos. Seu reconhecimento está sendo tão grande que a banda internacional Oasis Ministry aceitou o convite de estar em Votuporanga, no dia 25 de agosto, na Concha Acústica, onde gravarão um louvor juntos.