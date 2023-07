Após 19 dias internado no HB, idoso morre vítima de acidente em Jales

Ele foi levado ao Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos

Um idoso de 67 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito entre moto e caminhão na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Jales. O acidente aconteceu no último dia 11. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na manhã de domingo, 30.

Segundo informações do boletim de ocorrência, em depoimento, o condutor do caminhão afirmou que trafegava pela rodovia, quando o idoso, que estava na moto, teria surgido repentinamente na frente do caminhão. Ele relatou que não conseguiu frear ou desviar e acabou batendo na motocicleta.

A vítima, José Alves Santana, estava inconsciente durante o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por isso a polícia não colheu o depoimento.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de domingo.

