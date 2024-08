Relatório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) mostra os principais destaques nas exportações e importações do noroeste paulista

No primeiro semestre de 2024, as exportações referentes à área da Diretoria Regional do Ciesp Noroeste Paulista, que abrange 102 municípios, totalizaram US$ 1,15 bilhão, um aumento de 24,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As importações somaram US$ 149 milhões, o que representa uma queda de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O superávit comercial foi de US$ 998,7 milhões.

Os principais itens exportados foram açúcares e produtos de confeitaria (60,5%), carnes e miudezas comestíveis (14%) e preparações alimentícias diversas (9%). As importações foram principalmente de peixes, crustáceos e moluscos (33,8%), leite, laticínios e ovos de aves (17,9%) e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (13,1%).

No período analisado, os principais destinos das exportações de São José do Rio Preto foram China (11%), Bangladesh (6,6%) e Indonésia (6,3%). As compras da regional tiveram como principais origens o Chile (31,6%), China (26,7%) e Estados Unidos (14,3%).

Rafael Cervone, presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para a ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”. Ele lembra também que o Ciesp presta assessoria na área de comércio exterior às empresas associadas. Para isso, basta entrar em contato com a Diretoria Regional ou com a Central de Atendimento, pelo telefone (11) 3549-3232 ou e-mail: [email protected].

