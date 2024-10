Região entra em alerta de perigo para tempestades

Previsão para o fim de semana é de dias nublados e chuvas em pontos isolados

Após um longo período de calor intenso e tempo seco, a faixa Sudeste do Brasil volta a registrar chuvas expressivas. A previsão para os próximos dias indica a manutenção do tempo instável, com a chegada de uma nova frente fria que trará mais chuva para a região de Rio Preto.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta sexta-feira (11), diz que estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h, além de queda de granizo.

A previsão para sábado (12) é de muitas nuvens com chuva isolada. A máxima prevista é de 28°C e a mínima, de 18°C.

Os ventos com intensidades mais fortes são esperados para domingo (13). O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e termômetros variando entre 19°C e 29°C.

As temperaturas devem voltar a subir na segunda-feira (14), chegando a 33°C. A previsão de chuva está mantida para o início da semana e a intensidade dos ventos deve ser menor.

