Força Tática captura “Duzão” em Fernandópolis

Homem que era procurado pela Justiça devido condenação por furtos contra residências, foi preso no bairro Vila Regina.

Na tarde desta sexta-feira (22), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela Avenida Brasília, no bairro Vila Regina, em Fernandópolis/SP, cientes de que existia em aberto um mandado de prisão em nome de “Duzão” – indivíduo conhecido nos meios policiais pela prática reiterada de furtos contra residências.

De acordo com informações, os militares visualizaram e abordaram o indivíduo próximo do “Bar do Lau“, sendo preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.