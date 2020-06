Região de Rio Preto ultrapassa 2 mil casos de Covid-19

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto passou de dois mil casos de pessoas infectadas com a Covid-19, o novo coronavírus, nesta segunda-feira (8), segundo dados do Governo de São Paulo.

O gráfico elaborado pelo governo paulista mostra que a curva de casos da Covid-19 não chegou ao pico. Até o momento, 2083 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 81 morreram.

O que chama atenção são os dados de junho. Isso porque, houve um “boom” de casos na regional de Rio Preto neste mês. No dia 31 de maio, 1.429 pessoas estavam com a doença. Entre o dia 1º e 8 de junho, 654 novos casos.

A curva de óbitos também apresenta crescimento. São 81 mortes até o momento e, também em junho, os casos aumentaram. No dia 31 de maio, a regional registrava 57 mortes. Nos oito primeiros dias deste mês, 24 pessoas perderam a vida para a doença.

As cidades com mais casos são Rio Preto, com 911, e Catanduva. Até o momento, Rio Preto registou também 29 mortes.

DL NEWS: