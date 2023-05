Abertura do XI Congresso Interdisciplinar da Saúde da Unifev reúne mais de 500 estudantes

Mesa-redonda abordou o autismo nas diversas áreas da saúde; semanas acadêmicas seguem até a próxima sexta-feira (11/5)

O XI Congresso Interdisciplinar da Saúde da Unifev promoveu na última segunda-feira (8/5) uma mesa-redonda sobre a “Atuação da equipe multiprofissional no autismo”, iniciando as atividades das semanas acadêmicas dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. O evento reuniu mais de 500 estudantes e professores da área da saúde no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

A abertura do evento contou com a participação do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, dos coordenadores do curso de Biomedicina e Farmácia, Prof. Dr. Roberto Carlos Grassi Malta; de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Duran; de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi; e de Nutrição, Profa. Ma. Letícia Barufi Fernandes, além de docentes e alunos dos cursos.

A mesa-redonda foi composta pelas Profas. Esps. Daiane Oliveira Alves, Mariana Leite Marangoni Moura, Thais Fernanda Andriotti de Mattos, Gisley Casali e pela Profa. Dra. Kelly Cristina C. Dourado Gorayeb.

“É fundamental discutir a importância de um trabalho multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida das pessoas com o transtorno do espectro autista. Esta condição apresenta diagnósticos precisos cada vez mais frequentes e, por isso, requer atenção colaborativa na identificação de fragilidades, proporcionando a oportunidade de se pensar a prática profissional”, ressalta a Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, uma das organizadoras do debate.

Até o dia 11 de maio cada um dos cursos contará com uma programação específica (palestras, workshops e minicursos) sobre temas diversos, como: nutrição funcional, noções básicas de equoterapia, manejo de pacientes com hepatite B, farmácia estética e perícia criminal.