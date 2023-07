Obras realizadas por intermédio do deputado Carlão Pignatari

As obras de reforma do Ginásio Municipal de Esportes “Waldemar Lopes Ferraz”, em Jales, já entraram em fase final e devem ser concluídas nas próximas semanas. As melhorias foram conquistadas pelo deputado Carlão Pignatari, que também intermediou para o município mais de R$ 20 milhões em investimentos nos últimos quatro anos em áreas como saúde, infraestrutura e segurança pública, por exemplo.

A reforma do ginásio vai torná-lo oficial para grandes competições. A quadra foi ampliada com dimensões oficiais. Os vestiários foram refeitos e os banheiros ganharam adaptação para pessoas com deficiência e usuários de cadeiras de rodas. Um novo espaço para lanchonete foi construído. Todo o espaço foi revitalizado, incluindo as arquibancadas, a cobertura e a área externa, que terá novo piso. O assoalho interno e equipamentos também serão novos.



“Investir em esporte é garantir oportunidades para crianças e adolescentes, além de vida saudável e convívio para todos. Ao receber a demanda da reforma do ginásio de esportes, fomos em busca dos recursos junto ao governo estadual, que nos atendeu imediatamente. Sou um deputado do interior e meu mandato está à disposição das cidades e de toda a população. Quero reafirmar meu compromisso com Jales”, disse Carlão Pignatari.