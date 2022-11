Profissionais serão contratados para atuar na alta temporada de turismo no Hot Beach Parque & Resorts, em Olímpia; são 105 vagas efetivas e cerca de 80 temporárias

Para atender a demanda de hóspedes em seus quatro resorts e de visitantes no parque aquático Hot Beach Olímpia e na Vila Guarani, o Hot Beach Parque & Resorts está contratando. Estão abertas 105 vagas com carteira assinada e aproximadamente 80 temporárias para atuar no grupo, em Olímpia. Nesta quarta-feira, 9, e no próximo dia 17, haverá mutirões de recrutamento e seleção.