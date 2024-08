Mãe e filho são de José Bonifácio (SP), onde o bebê recebeu o primeiro atendimento e depois foi transferido para São José do Rio Preto (SP); médica suspeita de maus-tratos.

Um bebê de apenas 17 dias de vida está internado no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP) com traumatismo craniano. A suspeita é de maus-tratos.Segundo informações do boletim de ocorrência, o recém-nascido deu entrada na unidade por volta das 18h, com ficha de encaminhamento da Santa Casa de José Bonifácio (SP). A mãe teria dito para a médica que atendeu o menino, que o filho caiu do carrinho e que o amamentou uma só vez após a queda. Ela teria dito ainda, que o acidente teria ocorrido há cerca de duas horas e que o filho havia vomitado apenas uma vez. No hospital, o menino apresentava choro e irritação.

No entanto, a médica constatou que o bebê estava com traumatismo craniano e que a versão contada pela mãe não era esclarecedora, nem compatível ao neurodesenvolvimento do recém-nascido.

O neurodesenvolvimento do recém-nascido nada mais é do que o desenvolvimento do sistema nervoso, o que inclui as partes motora e sensorial; a comunicação; a linguagem; comportamentos e emoções.

Um protocolo para maus-tratos foi aberto e foi solicitado o serviço de psicologia e assistência social. O caso será encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e, possivelmente, será investigado pela Polícia Civil de José Bonifácio, onde a família do bebê mora.