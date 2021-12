Para a comprovação do esquema vacinal completo, será exigida a apresentação do Cartão de Vacinação ou documentos em formato digital, como o disponibilizado pela plataforma do Governo Federal – ConectSUS.

Os organizadores ou responsáveis deverão solicitar, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, devendo o morador estar dentro do intervalo recomendado para a imunização completa, ou seja, não estar em atraso com as doses.

Em caso de não comprovação da vacinação, será válida a testagem de Covid-19, com resultado negativo, tendo o exame sido realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência do evento ou do acesso aos locais, podendo ser os testes tipo rápido IGM/IGG ou tipo SWAB, com pesquisa de antígeno ou RT-PCR.

“O passaporte da vacinação é muito mais do que apenas uma medida, é o incentivo de algo que já sabemos, cientificamente, que dá certo. Chegou o momento de retomarmos nossa economia, mas devemos fazer isso com responsabilidade pessoal e coletiva e, como gestor que se vacinou, acredito que esta ação é muito importante para todos”, afirmou o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha.