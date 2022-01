RECÉM-NASCIDO DE 21 DIAS MORRE APÓS SER ATACADO POR PITBULL

A família mora no bairro no bairro Águas da Serra. Segundo a Polícia Civil, a mãe deixou o filho dormindo no quarto, foi tomar banho e pediu que a avó olhasse a criança.

Nesse período, o cachorro, que é da família, entrou no quarto onde estava a vítima e a atacou. Também conforme a corporação, o avô deu uma facada no pitbull para que ele largasse o bebê, e o cão morreu.

Segundo a Polícia Militar, o bebê chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Limeira comunicou que o menino chegou na UPA com parada cardíaca, houve tentativa de reanimação, mas ele não resistiu.